M’Gladbach, Rose: “Inter tra squadre che vogliono CL, compito affascinante. Se stiamo bene…”

L’allenatore del M’Gladbach, Marco Rose, ha parlato ai microfoni di Kicker della sfida contro l’Inter, la prima del girone eliminatorio della Champions. Si giocherà al Meazza il 21 ottobre e il tecnico sottolinea: «Sapevamo già prima del sorteggio che ci sarebbero state squadre di primo ordine nel girone. Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk sono squadre che vogliono la Champions League. Il nostro sarà un compito affascinante. Giochiamo per superare i gironi e qualsiasi altro obiettivo contraddirebbe il nostro carattere. Abbiamo lavorato tanto per entrare in Champions League e ora vogliamo ottenere il massimo in questa competizione. Se tutti i giocatori stanno bene siamo apposto. Se nelle prossime settimane perderemo qualche giocatore questa cosa la sentiremo. Siamo sulla strada giusta per avere i ragazzi al cento per cento».

(Fonte: sportbuzzer.de – Kicker)