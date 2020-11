Rose: “L’Inter ha mentalità da grande. Deve vincere e sarà preparata al massimo. Lukaku…”

Marco Rose, allenatore del Borussia M’Gladbach, ha analizzato i temi della partita contro l’Inter ai microfoni di Skysport. Questo è quanto ha detto ai microfoni della tv italiana: «A livello Nazionale siamo al settimo posto in Bundes. Abbiamo avuto prestazioni ordinarie, ma abbiamo buttato via molti punti soprattutto in casa. Dal punto di vista della classifica potevamo aspettarci qualcosa di più, ma non siamo così lontana. Chiaro che il termine di paragone è il quarto posto della scorsa stagione. Un traguardo straordinario. Vogliamo ripeterci, ma sappiamo che ci sono tante altre squadre con lo stesso obiettivo».

«La cosa più importante nel calcio è essere sé stessi – ha aggiunto – e nelle proprie possibilità. Ci sono tante variabili nel calcio ma è fondamentale crederci. Il sorteggio con Inter e Real è stato durissimo. A Milano abbiamo impiegato tanto tempo prima di riuscire ad esprimerci con coraggio come ci eravamo augurati. Contro una squadra che ha la mentalità e la struttura delle grandi. Lukaku è un giocatore straordinario, di grande qualità, sul quale bisogna difendere in maniera ottimale. Una squadra come l’Inter, nella situazione in cui si trova, nella quale deve vincere, sia preparata al massimo per raggiungere questo obiettivo e sarà nostro compito evitare che avvenga».

«Ero un terzino sinistro e mi sono ispirato a grandissimi come Baresi e Maldini, non ero a quel livello, li ho sempre guardati volentieri. Più in generale mi piace l’Italia e mi piace molto lo stile italiano».

(Fonte: SS24)