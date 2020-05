Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona, ha commentato le voci di mercato che riguardano i blaugrana in un’intervista rilasciata a El Transistor su Onda Cero: “Lautaro? Non lo prenderei per 111 milioni di euro, ma cercherei due calciatori per uno scambio. Un attaccante vale il doppio rispetto a un centrocampista o un difensore”. L’ex numero uno non ha dubbi: “Se fossi presidente, farei tornare Neymar, il secondo giocatore al mondo dopo Messi“.