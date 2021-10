Delio Rossi: “Milan? I meriti sono tutti di Pioli. Diaz superiore a Calhanoglu”

Intervistato da Tmw Radio, il tecnico ha parlato del Milan e del trequartista passato in estate all'Inter

"Pioli ha tutti i meriti della crescita del Milan, e lo ha fatto in punta di piedi, in un momento particolare per il Milan, il cui ciclo è finito ben prima di quello della Juventus. Sono stati bravi i dirigenti a prendere giocatori futuribili, come Leao, Diaz, e aggiungendoci un giocatore importante come il centravanti, e Tonali che sta facendo grandi cose quest'anno. Diaz è superiore a Calhanoglu. Pioli gioca un calcio molto europeo, rischiando l'uno contro uno".