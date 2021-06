Rossi: “L’Italia può arrivare in fondo all’Europeo. Rispetto alle altre nazionali…”

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, ha parlato anche delle ambizioni dell'Italia di Mancini all'Europeo

"E' stato definito il gruppo della morte non a torto il nostro. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e ho detto loro di provare a regalare un sogno a loro stessi e a tutti gli ungheresi che ci seguiranno. Qui in Ungheria c'è grande affetto da parte della tifoseria e grande considerazione da parte dei vertici della Federazione. Ricordo che quando Lippi vinse il Mondiale c'era gente che lo criticava. C'è sempre qualche voce fuori dal coro. Credo che l'Italia possa arrivare davvero in fondo all'Europeo. Sta dando l'immagine di continuità migliore rispetto a tutte le altre nazionali".