Rossi: “Inter-Lazio decisa da episodi. Se i biancocelesti fossero andati in vantaggio…”

Le parole del tecnico a Radiosei: "Ho visto la gara con l'Inter, la Lazio non ha fatto male"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi, allenatore, è tornato così sulla gara di domenica tra Inter e Lazio vinta dai nerazzurri per 3 a 1: "Ho visto la gara, la Lazio non ha fatto male, sono stati gli episodi che hanno incanalato la partita. Non credo fosse nel volere della Lazio pressare così in alto, se non prendi la rete in quella maniera non cerchi di riprenderla in quel modo. Se fosse passata in vantaggio la Lazio avremmo visto un'altra partita".