Rossi: “Lotta scudetto? Inter leggermente staccata. Se il campionato ripartirà…”

Fausto Rossi, ex calciatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di TMW: “L’Inter è leggermente staccata, la Lazio ha solo il campionato a cui pensare e può preparare meglio le partite Ma vedo favorita la Juve, che vince da otto anni e se il campionato si rigiocherà probabilmente vincerà ancora”.

Cellino non vuole riprendere. I malpensanti fanno due più due: basta guardare la classifica del Brescia.

“Posso capire Cellino ma pensando in maniera pulita per quello che è successo a Brescia e ciò che stanno passando i bresciani. È giusto che dica di non voler riprendere, ci sono stati troppi morti. Sul campo spero che il Brescia possa riuscire a salvarsi, non è mai detta l’ultima parola. Da ex speravo in un campionato diverso”.