Rossi: “Napoli più solido del Milan. Spalletti? Le sue linee guida…”

Intervenuto a Radio Marte, Delio Rossi ha parlato così della vittoria del Napoli contro il Bologna

"La grandezza delle big è questa, rendono partite difficili le rendono facili, la Juventus non è stato in grado di fare questo contro il Sassuolo. Squadra più consapevole e serena? Devo dire che il Napoli era già forte, in questo organico ci sono tanti giocatori giovani e c'è questo nuovo acquisto a metà campo che è il giocatore che dà la chance di esprimersi meglio a Fabian Ruiz, perché ha qualità, quantità e fisicità. Spalletti ha dato dei particolari che sfuggono magari a tutti. Osimhen non viene quasi mai incontro, gli ha dato poche linee guida ma quelle giuste. Le anomalie del Napoli non sono di quest'anno ma degli altri anni".