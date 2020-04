Serie A a rischio default: l’Inter tra le 14 società in ‘rosso’. CdS: “Sospensione definitiva scelta scellerata”

La Serie A è a rischio fallimento. A rivelarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come la sospensione definitiva della stagione esporrebbe al default almeno l’85% dei club di Serie A.

Come riferisce il quotidiano solo 6 dei 20 club del massimo campionato hanno presentato risultati finanziari positivi nei bilanci 2019. Tutte le altre, tra le quali troviamo Inter, Milan, Juventus e Lazio, hanno i conti in ‘rosso’: il 66% delle società ha fatto registrare perdite pari a 344,97 milioni di euro. Molte società, come nel caso della Roma, optano per l’indebitamento finanziario per riequilibrare i conti, mentre altre devono ricapitalizzare.

C’è, dunque, a necessità di tornare in campo e finire la stagione con le 124 gare restanti. La Serie A ha bisogno dei circa 340 milioni derivanti dai diritti tv tra Sky e Dazn (223 milioni) e quelli esteri gestiti da Img. Inoltre terminare in anticipo la stagione creerebbe controversie legali: la sospensione porterebbe a un campionato non regolare e diverso da quello pattuito in partenza.

Capitolo stipendi: le mensilità di gennaio, febbraio e marzo devono essere saldate entro il prossimo maggio. A fare la differenza sarà la solidità delle proprietà, tra cui c’è il gruppo Suning che gestisce l’Inter. Tornare in campo è la priorità: “in caso di sospensione definitiva, non è possibile quantificare gli effetti negativi di una scelta così drastica, oltre che scellerata sotto il profilo politico” conclude il Corriere dello Sport.