Rothen durissimo: “Messi e Neymar due mercenari. Uno cammina, l’altro non ha i co****ni”

L'ex giocatore del Psg lancia un duro attacco nei confronti dei due giocatori

Jérôme Rothen, ex giocatore del Psg, il giorno dopo l'eliminazione del club francese per mano del Real Madrid, usa parole dure parlando di Messi e Neymar. "I responsabili di questa sconfitta sono Neymar e Messi. Sta a loro assumersi le loro responsabilità. Quando Leonardo recluta questi ragazzi e li mette lì, sono le figure del club. Vengono pagati per questo. Non me la prendo con Verratti, Danilo, Paredes, Mbappé. Attaccherò gli altri due, i due mercenari. Mi vergogno a parlare di Leo così, ma è la realtà. Il ragazzo cammina in campo. Mi dicono che ha fatto uno sforzo per recuperare una palla. Mi prendi in giro o cosa? Ha fatto uno sforzo di 10 metri".