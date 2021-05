Rothen: “PSG, quanti errori Leonardo. Come puoi sostituire Cavani con Icardi?”

L'ex centrocampista francese critica le scelte di mercato del dirigente brasiliano, direttore sportivo dei parigini

Jerome Rothen, ex centrocampista francese di Monaco e PSG, dagli studi televisivi di RMC ha duramente criticato le scelte di mercato di Leonardo, direttore sportivo dei parigini: "Leonardo è tornato nel club per portare stabilità, per garantire il rispetto del PSG. C'era bisogno di un grande direttore sportivo, i dirigenti hanno sbagliato più volte, con Patrick Kluivert o Antero Henrique. Leonardo è arrivato per questo, e anche per essere più giudizioso nel reclutamento, per costruire una delle squadre più belle d'Europa e per vincere la Champions League".