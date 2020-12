Rousaud: “Futuro di Messi nelle sue mani, ma il suo stipendio non è accettabile ora”

Emili Rousaud, candidato alla presidenza del Barcellona, ha illustrato stamattina il suo programma per il futuro del club, soffermandosi inevitabilmente anche sul caso legato a Lionel Messi: “Non possiamo tagliare e basta perché saremmo una piccola e dobbiamo pensare in grande. Messi? Il futuro è nelle sue mani, ma lo stipendio di Leo in questo momento non è accettabile. Lui è un vincente e non ha detto di volersene andare per farsi pagare di più. Leo Messi è il giocatore che ha dato di più al Barça in tutta la storia e quello che ha dato Messi è quantificabile. Ma non parleremo con il giocatore fino a quando non saremo eletti”.

(Sport)