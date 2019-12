Rovazzi: “Inter una famiglia, a casa mia non si poteva tifare altro. Zanetti un mito assoluto”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Genoa, il cantante e tifoso nerazzurro Fabio Rovazzi ha parlato così della sua fede per la Beneamata: “Mio papà era malato di calcio, in casa mia non si potevano di fare altre squadre: era innamorato di Zanetti. Pupi è una persona pazzesca, un mito assoluto. L’Inter per me come una famiglia. Sui social sono spesso con la maglia nerazzurra? È perché in casa la indosso sempre, ci dormo anche, è tecnica, traspirante e comodissima!”.

