Roy: “Olanda ha la miglior difesa al mondo, scelta davvero ampia. Ecco cosa manca”

Bryan Roy, ex Ajax e Foggia, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'Olanda in vista dei Mondiali di Qatar 2022, esaltando la difesa Orange:

Bryan Roy, ex Ajax e Foggia, ha parlato a Tuttomercatoweb.com dell'Olanda in vista dei Mondiali di Qatar 2022, esaltando la difesa Orange:

"E' la miglior difesa del mondo, giocano in grandi squadre, tutti, e lo fanno alla grande. Dietro tutto è a posto, Van Gaal non ha problemi. Gioca a tre, vedremo chi saranno i titolari ma la scelta è davvero ampia".

"Frenkie de Jong è il migliore dell'Olanda, Berghuis gioca molto bene. Poi bisogna vedere, mi piace Koopmeiners che è all'Atalanta. La qualità c'è, è vero, ma più in difesa. E ancora non sappiamo come giocherà a centrocampo: a due? A tre? Ci manca un Busquets, un Rodri, un pivot davanti alla difesa che aiuti Frenkie".