Rrahmani: “Scudetto? E’ come l’anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita”

"Scudetto? E' come l'anno scorso, dobbiamo giocare partita per partita. Speriamo che alla fine possiamo ancora stare lì davanti e lottare per lo scudetto". Il difensore del Napoli Amir Rrahmani si esprime con un obiettivo chiaro nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il centrale, che ora fa coppia con Min-Jae, sottolinea pensando al successo sul Verona che "era importante iniziare bene la stagione, dopo diventa tutto più facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire la stagione nel modo giusto. Con il mister abbiamo ad esempio analizzato i due gol presi a Verona, e sappiamo che potevamo fare meglio. Dobbiamo sbagliare meno e aiutare i compagni. Con Kim Min-Jae stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, si deve abituare al nostro, per adesso stiamo facendo bene".