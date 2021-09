Rudi Garcia: “Mourinho? La storia parla per lui. Serie A? Sono curioso di…”

Così l'ex tecnico della Roma: "Mourinho? La storia parla per lui. Ha iniziato bene. L'unica cosa è capire come concilierà campionato e Conference League"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero in occasione del derby di Roma di domani, Rudi Garcia, ex tecnico dei giallorossi, ha parlato così delle due squadre: «La Roma l'ho vista giocare, l'uomo in più è Pellegrini, ho tanto affetto per lui. Ho sempre pensato che potesse diventare un grande calciatore. Mi dispiace che sia stato espulso, per Mourinho è un'assenza pesante. Conoscendolo, non voleva prendere due gialli. Un calciatore ci pensa a queste cose, figuriamoci poi un romano. Cosa volete che vi dica di Mourinho? La storia parla per lui. Ha iniziato bene. L'unica cosa è capire come concilierà campionato e Conference League. Come manifestazione non mi convince. Sarri? Gli va dato un po' di tempo. Sono due grandi allenatori che lotteranno per arrivare in Champions. Il risultato di domani è importante soprattutto per la classifica. Quest'anno c'è una concorrenza pazzesca in serie A. Sono proprio curioso di vedere chi tra le prime 6 rimarrà fuori dai 4 posti Champions».