Rueda: “Sanchez? Non gioca con continuità con l’Inter e nel Cile è sempre integro”

Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato di Alexis Sanchez e del tridente completato da Felipe Mora e Jean Meneses dopo la sconfitta per 2-1 a Caracas contro il Venezuela, con la rete del momentaneo 1-1 firmata dall’altro nerazzurro, Arturo Vidal: “L’idea era quella di confermare Meneses, che aveva giocato una buona partita, e sfruttare le abilità di Alexis, che non gioca con continuità con il suo club (l’Inter, ndr) e con il Cile è sempre integro“.

Il ct del Cile ha poi aggiunto: “Alexis fa uno sforzo enorme, ecco perché volevamo che giocasse come trequartista come nel suo club, consapevoli che proveniva da un problema fisico che non gli ha permesso di raggiungere il suo vero livello. È un giocatore molto importante per noi“.