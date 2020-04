La Juve in un comunicato: “Coronavirus, Matuidi e Rugani sono guariti”

Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono guariti. La Juve lo ha comunicato sul sito ufficiale spiegando che i due giocatori, che avevano contratto il Covid19, sono stati sottoposto a doppio tampone. Gli esami hanno dato esito negativo.

I giocatori sono guariti e non sono più in isolamento domiciliare. Dopo la comunicazione sul contagio del difensore bianconero anche l’Inter era stata messa in isolamento. Quello nerazzurro era stato l’ultimo club ad aver incrociato sul campo la squadra di Sarri.