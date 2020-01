Rui: “Inter, grande squadra, con Conte è ulteriormente migliorata. Sono certo che lunedì…”

A tre giorni da Napoli-Inter, Mario Rui ha parlato al sito ufficiale del club partenopeo per presentare la gara contro i nerazzurri. “Le vacanze ci hanno ricaricati. Stiamo lavorando per un anno che possa ridare gioia ai nostri tifosi. Una settimana è stata importante per staccare, ma abbiamo ripreso ad allenarci con ancora più forza e voglia di prima. Sono certo che lunedì saremo al 100% per dare il massimo contro l’Inter. Sicuramente affrontiamo una grande squadra che con Conte è ulteriormente migliorata, però sappiamo di potercela giocare se riusciamo ad esprimere tutte le nostre potenzialità”.

(sscnapoli.it)