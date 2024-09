"Tanti auguri, Kalle! Oggi Rummenigge compie 69 anni. Forza fisica, potenza e carisma sono state le caratteristiche che lo hanno accompagnato nell’avventura in nerazzurro. Arrivato all’Inter dal Bayern Monaco nell'estate del 1984 in tre stagioni ha collezionato 107 presenze, condite da 42 gol tra campionato, coppe e competizioni europee. In nerazzurro è ricordato dai tifosi per aver segnato delle reti indimenticabili".