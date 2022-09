Rummenigge: “Champions, Barça terzo nel girone? Lo speravo, ma l’Inter…”

Intervistato da As, Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern e oggi membro dell'ECA, ha parlato alla vigilia della gara tra Bayern Monaco-Barcellona. L'ex giocatore nerazzurro aveva parlato di terzo posto nel girone per il Barça. "Non l'avevo previsto, l'ho sperato. Ma l'Inter mi ha dato sensazioni peggiori nella prima partita".