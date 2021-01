Rummenigge: “Avevo un’offerta della Juve ma la scelta Inter fu azzeccata. Per lo scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così di scudetto:

“Auguro alla mia vecchia società di vincere, manca di vincere un titolo importante all’Inter. Ma occhio alla Juventus”.

Meglio l’Inter dell’1984 o quella di oggi?

“Situazioni totalmente diverse, abbiamo buttato anche in modo sfortunato il campionato un paio di anni ma quest’anno l’Inter può vincere, il Milan sta facendo bene così come altri ma mai dire che la Juventus è fuori dal discorso scudetto”.

Sandro Mazzola è stato importante?

“Mi ha convinto lui, ma anche soprattutto per il presidente Pellegrini a scegliere l’Inter. Avevo offerte anche di Juve e Fiorentina, l’Inter per me era la società più interessante. La Juve aveva vinto tanto, volevo regalare un titolo ai tifosi dell’Inter, penso di aver fatto la scelta giusta”.

Meglio Conte o la Merkel, chiede simpaticamente Chiambretti?

“In campo Conte, in politica la Merkel”.