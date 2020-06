Rummenigge: “Mercato cambierà, prezzi più bassi. Non c’è liquidità. E gli stipendi…”

Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge non prevede trasferimenti da 100 milioni di euro in Europa questa estate e ritiene che le commissioni di acquisizione diminuiranno in futuro.

Rummenigge ha dichiarato all’edizione del quotidiano Handelsblatt che probabilmente anche i migliori giocatori non possono aspettarsi salari più alti a causa della crisi del coronavirus.

“Il mercato dei trasferimenti cambierà. Non c’è molta liquidità, quindi c’è una mancanza di domanda. Ma non mancano i giocatori che vogliono trasferirsi. Ciò adeguerà i prezzi”, ha detto Rummenigge.

Guardando la cifra di 100 milioni di euro, ha aggiunto: “Non posso immaginare che così tanti soldi saranno pagati per un giocatore in questa stagione in Germania o in Europa”.

La sospensione di un mese di gioco in Europa a causa della pandemia e l’assenza dei tifosi dal riavvio ha colpito duramente i club finanziariamente costringendoli a risparmiare. “I salari difficilmente saranno aumentati, anche per i migliori giocatori. Molti club europei hanno annunciato che ridurranno il loro monte stipendi. Lo gestiremo anche con più attenzione”, ha detto Rummenigge.

