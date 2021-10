Rummenigge: “Fair Play Finanziario abbia sanzioni dure, compresa l’espulsione dalla Champions”

Karl-Heinz Rummenigge, ex presidente del Bayern Monaco, è tornato a parlare di Fair Play Finanziario: ecco le sue parole

Karl-Heinz Rummenigge , ex presidente del Bayern Monaco, è tornato a parlare di Fair Play Finanziario e lo ha fatto con queste parole rilasciate nel corso di un'intervista al Welt am Sonntag:

"Se un club viola le regole, non deve poter agire in una zona grigia, ma deve sapere esattamente cosa aspettarsi, compresa l’espulsione dalla Champions League. Abbiamo bisogno di un Fair Play Finanziario 3.0 che sia applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni".