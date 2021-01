De Grandis (Sky): “Nuovo vestito per Eriksen. Tre cose da sottolineare sul danese”

«L’Inter non molla e inizia a vincere con una certa scioltezza. Con il Bologna si è vista qualche piccola sbavatura del Milan». Stefano De Grandis a Skysport ha parlato di corsa scudetto e ha sottolineato anche quanto fatto da Eriksen nella corsa scudetto: «Nuovo vestito per lui che fa il regista a tutto tondo. Ha i piedi per farlo e si sapeva. Ci sono da sottolineare tre cose. La prima è la professionalità del danese che non ha mai battuto ciglio quando entrava all’88esimo pur essendo un campione conclamato. La seconda cosa è il suo modo di interpretare il ruolo del regista. E terzo la sua abilità nei calci piazzati che aiuterà in qualche modo l’Inter. Conte, come tutti i bravi allenatori, sta cercando di raccogliere tutte le armi a disposizione».

«Juve in risalita? Ronaldo storicamente torna in forma con il ritorno della CL e ha sbagliato gol che non sbaglia. In compenso c’è Chiesa che arriva a fare anche la punta centralmente e fa anche assist. Momento magico per lui. La rosa della Juve è lunga e se Pirlo si gioca le carte che ha, oltre a Ronaldo e Morata, è un pezzo avanti», ha aggiunto sui bianconeri.

(Fonte: SS24)