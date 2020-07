L’ex arbitro Russo: “Inter-Napoli? Concordo con Valeri, nessun rigore per gli azzurri”

L’ex arbitro di Serie A Carmine Russo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare gli episodi arbitrali in Inter-Napoli: “Mi sento di condividere le scelte di Valeri nei due episodi contestati dal Napoli: fallo di mani di Candreva e il contatto tra Maksimovic e Barella. Candreva va a contrastare Insigne girato di schiena e col braccio attaccato, nel secondo episodio mi sembra troppo lieve il contatto per dare rigore. Al Napoli qualche rigore manca, ma di certo non erano quelli di ieri. Agli azzurri manca sicuramente quello con Lecce e Atalanta. Pochi rigori dati al Napoli? E’ un dato statistico che deve essere preso così com’è. In alcune circostanze è stato semplicemente sfortunato”