Sabatini: “Inter? Non enfatizziamo troppo, ha vinto un’amichevole. Conte deve fare meglio”

Negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato il 6-0 inflitto dall’Inter al Brescia a San Siro, mettendo in risalto, più che i meriti dei nerazzurri, le qualità limitate della squadra di Diego Lopez. Ecco le sue parole:

AMICHEVOLE – “Non è che si può dire che quando l’Inter pareggia è pazza e quando vince somiglia al suo allenatore. L’Inter somiglia al suo allenatore quando vince, pareggia e perde. Questa è un’Inter che ha giocato una partita che sembrava onestamente un’amichevole. Se ci basiamo su questa partita per valutare l’Inter facciamo contenti i tifosi, ma non esasperiamo perché oggi è stata un’amichevole“.

CONTE – “Qui nessuno gli sta chiedendo di vincere, a Conte viene detto di fare meglio rispetto alla stagione di Luciano Spalletti in base a giocatori acquistati e allo stipendio che prende. Deve fare meglio, per ora in Champions League e Coppa Italia non ha fatto meglio. In campionato magari lo farà“.

(Fonte: Pressing – Italia Uno)