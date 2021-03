Sabatini, appello a Suning: “Deve vendere subito l’Inter perché…”

Durante la trasmissione televisiva Pressing il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della situazione societaria dell'Inter

"Bravo Conte in spogliatoio e ancora più bravo Marotta a gestire le relazioni, certi pagamenti è stato Marotta a spostarli o dilazionarli. Sentire da Ordine che ci sono delle scadenze immediate a cui risponde è un monito importantissimo affinché Suning venda l'Inter prima di queste scadenze. Non rispondere a queste scadenze porterebbe a rischi in sede di Uefa e campionato. Facendo tutti i conti se c'è un'offerta che anche comporta una perdita, peggio per Suning. In futuro nei confronti di proprietari stranieri di cui non abbiamo chiarezza quotidiana, credo che da parte della lega ci sia l'obbligo di avere una garanzia. Questi hanno chiuso la squadra in Cina non è che possono chiudere anche l'Inter".