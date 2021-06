Sabatini: “Prendiamo Arnautovic, mi piacciono i rissaioli”

Intervistato da Il Messaggero, il ds del Bologna Walter Sabatini ha parlato anche del possibile ritorno in Italia di Arnautovic

"Bologna ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo prendiamo Arnautovic, è un rissaiolo e a me i rissaioli piacciono".