Sabatini: “Conte? Ha tradito l’Inter, mi ha deluso. Via ancor prima di…”

Le parole del giornalista a proposito della decisione del tecnico che ha lasciato il club dopo la vittoria dello scudetto

Sandro Sabatini, negli studi di Sport Mediaset, è tornato sul ribaltone in casa Inter con l'addio di Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto. Queste le sue considerazioni sulla scelta del tecnico: "Conte mi ha deluso. Andar via dalla squadra che ha vinto lo scudetto ancor prima di sapere quello che succederà è stato un tradimento. Questo nei confronti dei tifosi della sua squadra, ma anche della società che finora lo aveva accontentato in tutto e per tutto".