Sabatini: “Inter, Conte è consapevole che il traguardo è sempre più vicino”

Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Sandro Sabatini ha fatto il punto su Inter , Milan e Juventus in queste ultime giornate di campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

"Conte è sempre più consapevole del traguardo sempre più vicino. Sul Milan, deve continuare a credere a un posto in Champions, anche se il rischio è evidente non può far evaporare tutto quel che ha fatto nel girone d'andata".