Sabatini: “Conte intoccabile, non come Allegri. Juve e Inter hanno vinto senza di lui”

"La carriera e la fama parlano in favore dell’allenatore italiano che - quando ha allenato squadre valide - ha vinto ovunque e comunque. È normale che ci sia nei suoi confronti una meritata riverenza. Quel che sembra meno normale, semmai, è che Antonio Conte ripeta la stessa storia con cadenza al massimo biennale, senza che nessuno possa azzardare una piccola critica o almeno insinuare un minuscolo dubbio. Sembra una sequenza standard, da basica intelligenza artificiale: Conte arriva, Conte dà indicazioni sul mercato, Conte fa il massimo, Conte non viene aiutato dal club sul mercato, Conte se ne va. Lui ha dato e fatto il massimo, i giocatori no. E il club nemmeno, ovvio. Guai a far notare che la Juventus dopo di lui fece uguale (in Italia), anzi meglio (in Europa e Coppa Italia). Problematico sostenere che senza di lui (e senza Hakimi e Lukaku) anche l’Inter ha continuato a far bella figura"