Sabatini: “Diego Costa bocciato da Mihajlovic? Ecco come stanno le cose”

Le parole del direttore sportivo degli emiliani a proposito dei rumors circolati nelle ultime ore sull'attaccante

Diego Costa bocciato da Sinisa Mihajlovic? Walter Sabatini non ci sta e chiarisce la posizione del Bologna. Queste le considerazioni del direttore sportivo degli emiliani a proposito della voce circolata nelle ultime ore: "Il giocatore ci è stato proposto. Abbiamo fatto una discussione interna con allenatore e DS sollevando i dubbi che una situazione come questa può portarsi dietro. È un giocatore di altissimo profilo e sono arrabbiato con questa persona perché non si può sentire che Mihajlovic abbia bocciato un giocatore così. Il dubbio è legato ad una lunga inattività che potrebbe comportare qualche problema fisico, ma sulla qualità del giocatore nessuno può sollevare eccezioni. L'operazione non era chiusa come è stato detto, era solo una ipotesi, e un club deve fare delle valutazioni".