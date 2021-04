Sabatini: “L’Inter poteva fare di più. Zhang? Stessa esperienza di Pirlo. I tifosi meritano…”

L'Inter poteva fare di più. E' questo il pensiero di Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing per commentare la vittoria dei nerazzurri

"A vedere la forza dell'Inter, che potesse fare di più è testimoniato non dalle mie parole, ma dal percorso, per esempio, della Roma, che giovedì va a giocarsi una semifinale di Europa League contro il Manchester United, ed è a 20 punti dall'Inter. Al posto dei giallorossi potevano esserci anche i nerazzurri, che sarebbero potuti arrivare anche nei quarti di Champions. Ma la realtà è nella gioia che abbiamo visto contro il Verona. L'Inter torna a vincere lo scudetto dopo più di 10 anni. E' chiaro che, a vedere la forza di questa squadra, un po' di rimpianto per la Champions rimane. Ma non è che debba diventare una ferita non rimarginabile, è un punto di partenza per la prossima stagione".