Sabatini: “Zhang, la gestione lascia allibiti: hai l’Inter. E c’è un pericolo enorme”

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così del momento in casa Inter a livello societario : "Conte c'è una cosa su cui ha ragione: la gestione di Zhang lascia allibiti. Non puoi chiedere ai giocatori di rinunciare a due stipendi e poi far capire che per mettere a posto i conti ci sarà bisogno di una cessione. Zhang deve fare il presidente rispettando la storia dell'Inter, i tifosi, i giocatori e l'allenatore: non è un'azienza normale.

E c'è un pericolo enorme: se dalla Cina non possono arrivare i soldi, questa situazione può esserci nei prossimi anni. Zhang deve rispondere. Detto questo, anche Conte che tiene tutto in sospeso è discutibile. Se Zhang ha bisogno di un fondo, che venda tutto ad un fondo. Se non ce la fai a garantire le promesse, è giusto che tu trovi un nuovo proprietario per l'Inter: non hai il Sassuolo, hai l'Inter. Moratti ad un certo punto ha detto non ce la faccio più e ci ha anche rimesso: Zhang non può pensare di andare via guadagnando".