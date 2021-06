Sabatini: “Lautaro può essere considerato un nuovo acquisto per l’Inter. È chiaro…”

Presente negli studi di Sport Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato del mercato dell'Inter

Presente negli studi di Sport Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato del mercato dell'Inter. Il diktat del presidente Steven Zhang è chiaro: chiudere la sessione in attivo. "Lautaro può essere considerato un nuovo acquisto per l'Inter. È chiaro che l'Inter deve incassare 70-80 milioni, deve chiudere in attivo il mercato".