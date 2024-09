Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter: "L'Inter deve fare un confronto con se stessa: non specchiarsi, ma valutare, grazie all'ampiezza della rosa, delle rotazioni in Champions League. Con quelle, questa è una squadra che può esaltarsi: l'anno scorso è stata data priorità al campionato, quest'anno può concedersi di non darla. Poi tireremo le somme a marzo. Se riguardiamo gli highlights contro l'Atalanta, è una dimostrazione di potenza mai vista".