Intervenuto a Pressing, Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così dell'avvio di stagione dell'Inter : "L'Inter è fuori concorso, ha vinto con 19 punti di vantaggio, tutti hanno cambiato allenatore e tentato di rinforzarsi. Lo dico dalla prima: ha un dominio della partita che non ha nessun altro.

I primi 30 minuti contro l'Atalanta è stato un massacro di Fort Apache. Hanno fatto pianificazione per mille ragioni: per cambiare dei giocatori dovevano spendere 50 milioni a testa che non hanno. Con abilità hanno lavorato".