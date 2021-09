Sabatini: “Inter, a Firenze che sliding doors. Dzeko è meglio di Lukaku”

Le parole del giornalista: "Dzeko è meglio di Lukaku, a parte l'età: è più bravo. Fa rendere di più i compagni, fa gol più belli, gioca in tutti i modi, è un regista in attacco"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria con la Fiorentina: "Un pizzico di fortuna c'è stata: non tanto per il secondo tempo, risultato meritato, ma c'era il cartello con le sostituzioni di Darmian e Dzeko, che poi segnano. Ci sono le famose sliding doors. Dzeko è meglio di Lukaku, a parte l'età: è meglio, è più bravo. Fa rendere di più i compagni, fa gol più belli, gioca in tutti i modi, è un regista in attacco. L'Inter l'anno scorso non passeggiava, la media punti è intatta rispetto all'anno scorso: la Fiorentina ha giocato una partita impressionante nel primo tempo.