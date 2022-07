Sabatini: “Inter e Juve favorite? In verità trovo difetti in entrambe. Lukaku…”

"Inter e Juve in pole per lo Scudetto? Le quote dei bookmakers sono molto indicative, fatte da previsioni di professionisti. In verità io trovo dei difetti anche in Inter e Juve. Se tu sostituisci Dzeko con il miglior Lukaku è un conto, ma se il belga deve giocare per forza perché si deve riprendere è altro. Sulla Juve, invece, Bremer sostituisce Chiellini e giocherà con Bonucci, ma Bonucci è da due o tre anni che ha problemi".