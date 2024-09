Capienza ultimamente è una parola chiave sia per il Milan che per l’Inter. Il Meazza è ormai entrato da qualche anno in un circolo virtuoso di affluenza, che ovviamente produce benefici a cascata sugli incassi. L’ultimo esempio, fresco fresco e illuminante, è quello del derby (Inter in casa): 75.366 spettatori per un incasso di 7.626.430 euro, ovvero la cifra più alta nella storia della Serie A (superato di un milione il primato precedente). E qui stiamo parlando di campionato. Perché poi, quando entra in scena la Champions, si sale. Anche di parecchio, come recita il derby della semifinale di ritorno di Champions giocata nel maggio 2023 (sempre con l’Inter in casa): 12,5 milioni. In generale le milanesi sono ormai quasi del tutto stabilmente sopra i 70mila al Meazza, cifra agevolata dai sold out degli abbonamenti.