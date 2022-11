Sabatini: “Si fa fatica a trovare una squadra forte come l’Inter in Italia. Inzaghi…”

"Un gol come quello di Dzeko fa venire voglia di giocare anche ai 60mila allo stadio. È facile spiegare la sconfitta con la Juve di domenica, è facile spiegare la grande dimostrazione di forza col Bologna. Si fa fatica a spiegare gli 11 punti di ritardo col Napoli. Sull'Inter si è fatta la cronaca più che il commento, un elenco di numeri più che un'analisi. La squadra ha 11 punti di distacco ma l'Inter è forte, è una squadra che fai fatica a trovare una squadra forte come l'Inter. Le frasi di Marotta? Da esperto qual è, non penso che siano state uno scaricabarile, anzi voleva responsabilizzare Inzaghi. Inzaghi l'ho difeso spesso ma mi sembra bravo ad andare in pianura o in discesa ma va un po' in difficoltà quando c'è da andare in salita, quando va in difficoltà l'Inter, lui diventa spettatore. Si affida alle sostituzioni schematiche, scolastiche. Dzeko rinnova? Anche l'anno prossimo può fare il suo"