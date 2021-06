Sabatini: “Inter, Lazaro pronto a tornare. Gli errori di mercato si pagano”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'esterno austriaco per il quale bisognerà trovare una soluzione

Nel suo intervento per Sport Mediaset, Sandro Sabatini si è soffermato in particolare su una questione che riguarda l'Inter: "Gli errori di mercato si pagano. In quest'ottica, all'Inter è pronto a tornare Valentino Lazaro, che con i nerazzurri ha ancora tre anni di contratto. L'austriaco ha giocato in prestito al Borussia Moenchengladbach, senza però lasciare il segno, per cui rientrerà a Milano. In viale della Liberazione dovranno accontentarsi di lui, almeno per il momento, al posto di Hakimi, nella speranza di chiudere per Lazzari".