Sabatini: “Inter, per Inzaghi prima al Bernabeu. Primo posto possibile”

Le parole del giornalista sui nerazzurri impegnati questa sera in casa del Real Madrid

Sandro Sabatini, negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della sfida di questa sera tra Real Madrid e Inter ovviamente in chiave nerazzurra. Queste le sue considerazioni: "Il primo posto è possibile, anche se l'Inter ha un solo risultato su tre. Inzaghi nella sua carriera da allenatore e calciatore non ha mai giocato al Bernabeu, per lui sarà la prima volta. Si parla molto della sfida tra Brozovic e Modric, che ricoprono lo stesso ruolo nel club ma che in nazionale si combinano bene".