Sabatini: “Inter piccolo gioiello. Conte? I meriti se li toglie da solo perché…”

L'analisi del giornalista: "L'impressione visiva dell'Inter è di una squadra che ha confezionato un piccolo gioiello"

Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la riconquista della vetta in Serie A: "In campo europeo era da anni che l'Inter non giocava come ha fatto a Madrid: per un'ora ha fatto una partita molto bella. L'impressione visiva dell'Inter è di una squadra che ha confezionato un piccolo gioiello: si può discutere su quanto le fondamenta siano fondate sulle stagioni scorse, ma è fuori discussione che al momento, non solo il gioco ma anche i risultati, sono meglio della stagione scorsa. Sui numeri si discute poco. Nessuno toglie i meriti a Conte, ma Conte si toglie i meriti da solo scegliendo quest'estate di andare via: questa è la cosa che risulta difficile. Lui va via dopo la cessione di Hakimi pensando non ci fosse più futuro: no, perché c'è tanto che in buona parte ha costruito lui. Questo lascia un punto interrogativo che lascia tutto incomprensibile sulle valutazioni che dà questo signore alla sua squadra e al suo stesso lavoro".