Sabatini: “Occhio, sminuire l’Inter è rischioso. Semmai il vero punto interrogativo è Lautaro”

Occhio a sminuire proprio adesso l'Inter. Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing, ha analizzato il difficile momento dei nerazzurri

"La Serie A è il campionato più bello d'Europa, visto che è l'unico campionato equilibrato del continente. Questo è un campionato anomalo: per 10 anni abbiamo avuto una squadra che si staccava, mentre quest'anno siamo tutti spiazzati, visto che ci sono risultati inaspettati. Ma attenzione: sminuire adesso l'Inter e la sua coppia d'attacco è molto rischioso. Semmai il grosso punto interrogativo è Lautaro: cos'ha? Non lo so. Magari soffre il fatto di essere sempre sostituito. Handanovic? In qualche modo il tiro di Raspadori doveva prenderlo".