Nerazzurri in grado di chiudere i conti al rientro in campo dopo 45' di superiorità ma con appena una rete

Il primo tempo di Inter-Parma era già terminato con i nerazzurri in vantaggio. Solo per 1-0, però. Non un margine rassicurante, considerando l'imprevedibilità di certe partite. Evidentemente su questo si sarà soffermato Inzaghi negli spogliatoi, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: