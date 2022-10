Stop ad arbitro e VAR di Fiorentina-Inter, Sabatini: “Decisione sazia populisti e…”

"Come fatto trapelare dall’Aia all’indomani dell’ultimo turno di campionato, restano una domenica a casa sia Valeri che Mariani, ovvero arbitro e Var di Fiorentina-Inter. Il loro stop sazia populisti, polemisti e giustizialisti. Ma avrà un senso solo se verrà seguito da indicazioni più efficaci e definitive sul corretto utilizzo del Var. A patto poi che lo stesso Var - inteso come strumento tecnologico - non venga contestato “a prescindere”, come ha fatto Antonio Conte in occasione del gol annullato per fuorigioco in Tottenham-Sporting Lisbona. Purtroppo o per fortuna, dipende, ma vale per tutti: se c’è qualcosa che il Var non sbaglia, è il fuorigioco. Fatevene una ragione".