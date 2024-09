L'Inter non ha fatto una partita difensiva: si è difesa bene. Come dicono gli allenatori, si attacca in 11 e si difende in 11. Per 75-80 minuti l'Inter ha giocato meglio del Manchester City: Inzaghi ha dato una lezione di calcio a Guardiola. Al 75', in uno stadio silenzioso, si sentivano i tifosi dell'Inter, non prima di scendere in campo: questo significa tanto dell'impressione che ha fatto l'Inter. Ieri sera, tra Inzaghi e Guardiola, l'allenatore più bravo è stato Inzaghi".