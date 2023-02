Sabatini: “Inzaghi scolastico, cambi sempre prevedibili. E le parole di Lautaro…”

"Dichiarazioni di Lautaro? In certe occasioni, specialmente nelle sconfitte, comunicare è difficile, la grande imperfezione è che la spiegazione arriva da Lautaro e non da Simone Inzaghi. L'Inter fa buone prestazioni e poi immediatamente nel giro di 3 giorni cala. Perché succede? Inzaghi deve interrogarsi sul perché non riesce a mantenere un certo livello. Lautaro parla dopo 4 episodi, non uno solo. Quando un allenatore vede che c'è qualcosa che non va, prova qualcosa di nuovo anche col rischio di sbagliare. Quando vedo Inzaghi domenica lo vedo scolastico, didascalico, facile da prevedere a partire dai cambi. La rosa dell'Inter è forte, ci sono poche squadre meglio dell'Inter, forse 4-5 in Europa. Inzaghi deve fare qualcosa di più"